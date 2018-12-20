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Путин высказался о работе команды Медведева

Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Президент Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции оценил работу правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Отвечая на вопрос журналиста, российский лидер отметил, что в целом доволен командой.

Как сообщал News.ru, ранее Путин заявил, что увеличение ставки НДС с 18 до 20% со следующего года — это правильное решение. По его словам, это принесёт дополнительные доходы бюджету и даст возможность реализовать национальные проекты.

Глава государства 20 декабря 2018 года проводит пресс-конференцию.


#россия #путин #ПРЕЗИДЕНТ #медведев #премьер-министр
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