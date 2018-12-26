Путин выразил благодарность Медведеву

Президент Р Ф Владимир Путин персонально поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за участие в работе по национальным проектам.
«Хочу отдельно поблагодарить Дмитрия Анатольевича за то, что он взял не только под личный контроль, но и фактически участвует в разработке всех этих национальных проектов», — сказал Путин на встрече с членами правительства.
Ранее News.ru писал, что президент Р Ф Владимир Путин поблагодарил сенаторов и депутатов за поддержку и проработку ключевых решений в уходящем году, в том числе инициатив по «майскому указу», во исполнение которого разработаны национальные проекты. Он поручил парламентариям работать с людьми в регионах, уделять особое внимание проблемам и их решению на местах.