Путин выразил благодарность Медведеву

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Президент Р Ф Владимир Путин персонально поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за участие в работе по национальным проектам.

«Хочу отдельно поблагодарить Дмитрия Анатольевича за то, что он взял не только под личный контроль, но и фактически участвует в разработке всех этих национальных проектов», — сказал Путин на встрече с членами правительства.

Ранее News.ru писал, что президент Р Ф Владимир Путин поблагодарил сенаторов и депутатов за поддержку и проработку ключевых решений в уходящем году, в том числе инициатив по «майскому указу», во исполнение которого разработаны национальные проекты. Он поручил парламентариям работать с людьми в регионах, уделять особое внимание проблемам и их решению на местах.