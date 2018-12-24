Путин встретится с Лукашенко 25 декабря

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Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин встретится с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко 25 декабря. Лукашенко приедет в Москву с рабочим визитом.

Как сообщили в пресс-службе президента РФ, Путин и Лукашенко обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, а также продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Как ранее писал News.ru, президент Белоруссии заявил о том, что отношения между Россией и Белоруссией по всем направлениям имеют большую значимость для обеих стран. По его словам, отношения имеют системную и плановую основу.