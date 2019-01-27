USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,559.66 $
МОСКВА-8°C18:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Путин встретился с врио губернатора Санкт-Петербурга

Владимир Путин и Александр Беглов kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Беглов

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Беглов выразил благодарность за выделение денег на новую экспозицию Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Ранее президент РФ Владимир Путин приказал выделить 150 млн рублей Министерству культуры. Средства пойдут на компенсацию затрат ведомства на новую экспозицию в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Деньги Минкультуры получит из резервного фонда президента России. Контроль за исполнением распоряжения глава государства поручил полномочному представителю президента РФ в Западном федеральном округе.

Как писал News.ru, Владимир Путин назвал день снятия блокады Ленинграда выдающимся событием, которое навсегда останется в памяти россиян и всего мира. Президент подчеркнул, что ленинградцы в кольце блокады, в условиях голода и холода «трудились, сражались и думали о своих детях и внуках, сохранили для них культурные ценности и уникальные памятники» и призвал не допустить повторения таких преступлений.


#россия #владимирпутин #Санкт-Петербург #врио #Беглов
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
оружие
Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США


читайте также
политика 16:35, 27 января 2019
Путин призвал хранить правду о блокаде Ленинграда
общество 15:44, 27 января 2019
Путин призвал молодёжь не забывать о блокаде Ленинграда
в мире 15:21, 27 января 2019
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин
общество 14:45, 27 января 2019
Путин возложил цветы к монументу на Невском пятачке
экономика 11:15, 27 января 2019
Путин распорядился выделить Минкультуры 150 млн рублей
Лента новостей
в мире 18:07
Трамп: мигрантов в США вдвое больше
происшествия 18:06
Автобус опрокинулся под Вологдой
общество 18:02
Оттепель придёт в Москву на смену снегопадам
в мире 18:01
«Красные платки» начали манифестацию за спокойствие во Франции
общество 18:00
Путин пренебрёг охраной, чтобы пообщаться с петербуржцами
Другие новости
политика 16:35
Путин призвал хранить правду о блокаде Ленинграда
политика 15:48
Кремль отреагировал на новость о ЧВК для Мадуро
политика 15:45
Депутат Рады ждёт сенатора Морозова на дуэль
политика 15:19
Песков высказался по проблеме Курил
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top