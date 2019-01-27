Путин встретился с врио губернатора Санкт-Петербурга

https://news.ru/storage/news/871eb2d58c406d0d3267a5967ffaaa90/7a8d7230-3914-415f-ac6b-8257ef7f6e7f_850.jpg kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Беглов

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Беглов выразил благодарность за выделение денег на новую экспозицию Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Ранее президент РФ Владимир Путин приказал выделить 150 млн рублей Министерству культуры. Средства пойдут на компенсацию затрат ведомства на новую экспозицию в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Деньги Минкультуры получит из резервного фонда президента России. Контроль за исполнением распоряжения глава государства поручил полномочному представителю президента РФ в Западном федеральном округе.

Как писал News.ru, Владимир Путин назвал день снятия блокады Ленинграда выдающимся событием, которое навсегда останется в памяти россиян и всего мира. Президент подчеркнул, что ленинградцы в кольце блокады, в условиях голода и холода «трудились, сражались и думали о своих детях и внуках, сохранили для них культурные ценности и уникальные памятники» и призвал не допустить повторения таких преступлений.