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Путин отметил вклад Вучича в развитие отношений

Владимир Путин и Александр Вучич kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Вучич

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин во время переговоров в Белграде заявил, что с большим удовольствием вручит своему сербскому коллеге Александру Вучичу орден Александра Невского за вклад в развитие двусторонних отношений.

По словам российского лидера, Вучич сделал многое «на этом очень праведном и благородном поприще».

В ответ президент Сербии выразил благодарность на русском языке, подчеркнув, что это большая честь для него и для страны.

При этом он отметил, что двусторонние договорённости в сфере инфраструктуры и энергетики развиваются быстрыми темпами.

Вучич добавил, что Белград доволен военно-техническим сотрудничеством с Россией.

«Я очень горжусь тем, что шесть лет назад, когда мы с вами познакомились в Сочи, мы обсуждали, как Сербии вернуть все долги, которые накопились. Так вот, сейчас у Сербии не только нет долгов, она вовремя всё оплачивает, оплачивает все авансы», — заявил он.

В завершение сербский лидер ещё раз поблагодарил Путина за поддержку в сохранении независимости и территориальной целостности страны, отметив, что российская сторона всегда может рассчитывать на помощь Сербии.

Ранее News.ru писал, что глава РФ Владимир Путин, прилетевший в Сербию с официальным визитом, посетил Мемориальный комплекс освободителям Белграда. Президент России и его сербский коллега Александр Вучич возложили венки к монументу.


#россия #путин #сербия #орденАлександраНевского #Вучич #президенты
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