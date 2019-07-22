Российский лидер Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей». Соответствующий документ опубликован на официальном
Набсовет организации возглавит президент РФ. Членами совета назначены вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, глава Сбербанка Герман Греф.
Кроме того, согласно новым поправкам, члены совета назначаются главой государства, а генеральный директор — администрацией президента.
Как ранее писал News.ru, Путин подписал указ об отмене российских санкций против государства Эритрея, расположенного в Восточной Африке на побережье Красного моря в районе Африканского Рога, граничащего с Суданом, Эфиопией и Джибути.