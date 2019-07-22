Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отмене российских санкций против государства Эритрея, расположенного в Восточной Африке на побережье Красного моря в районе Африканского Рога, граничащего с Суданом, Эфиопией и Джибути.

Постановляю признать утратившими силу положения указа президента Российской Федерации от 22 июля 2010 года № 933 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1907 от 23 декабря 2009 года»...