Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно ликвидировать остающиеся очаги напряжённости в Сирии, содействовать оказанию гумпомощи, восстановить экономику и возвращать беженцев.
Считаем важным, чтобы к решению этих вопросов более энергично подключились и наши партнёры по БРИКС, — цитирует
РИА НовостиПутина.
Российский лидер подчеркнул, что, благодаря помощи России, законному правительству Сирии удалось остановить масштабное кровопролитие.
На встрече лидеров государств БРИКС, проходящей в преддверии саммита G20, Путин призвал эти страны активнее рассчитываться в национальных валютах, писал News.ru.