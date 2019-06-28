https://static.news.ru/photo/0db1ed88-9955-11e9-9efd-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно ликвидировать остающиеся очаги напряжённости в Сирии, содействовать оказанию гумпомощи, восстановить экономику и возвращать беженцев.

Считаем важным, чтобы к решению этих вопросов более энергично подключились и наши партнёры по БРИКС, — цитирует РИА Новости Путина.

Российский лидер подчеркнул, что, благодаря помощи России, законному правительству Сирии удалось остановить масштабное кровопролитие.

На встрече лидеров государств БРИКС, проходящей в преддверии саммита G20, Путин призвал эти страны активнее рассчитываться в национальных валютах, писал News.ru.