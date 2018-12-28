Путин освободил от должности посла в Иордании

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Президент России Владимир Путин назначил Глеба Десятникова послом Российской Федерации в Иордании. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Десятникова Глеба Феликсовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Иорданском Хашимитском Королевстве», — говорится в документе.

Другим указом Владимир Путин освободил от этой должности Бориса Болотина, который занимал пост с декабря 2013 года.

Кандидатуру Десятникова в ноябре 2018 года одобрил комитет Совета Федерации по международным делам.

Глеб Десятников занимал должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки в Министерстве иностранных дел РФ.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты РФ в связи с развитием систем учёта электрической энергии». Документ за подписью главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.