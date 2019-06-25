Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил размер должностного оклада госслужащим в 2020 и 2021 годах, а также пенсии за выслугу лет. Прибавка к жалованию произойдёт за счёт сокращения численности госаппарата.

Хорошо, если это будет делаться действительно из сэкономленных средств, а не из бюджета. Потому что, несмотря на его профицитность, там почему-то все никак не находится средств на то, чтобы победить бедность. Однако на моей памяти все попытки сокращения чиновничьего аппарата заканчивались увольнениями исключительно уборщиц, буфетчиц и каких-то совсем уж низовых статистов, — приводит «Свободная пресса» мнение аналитика ГК ФИНАМ Алексея Коренева.

Ожидается 10-процентное сокращение численности сотрудников центральных органов исполнительной власти и 15-процентное — территориальных органов, пишет «Коммерсантъ». 

Ранее News.ru писал, что российский лидер объяснил уровень доходов чиновников так: резкое снижение зарплат министрам и другим руководителям привело бы к оттоку квалифицированных кадров.

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