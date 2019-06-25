https://static.news.ru/photo/561ace54-9744-11e9-bce6-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Президент России Владимир Путин своим указом увеличил размер должностного оклада госслужащим в 2020 и 2021 годах, а также пенсии за выслугу лет. Прибавка к жалованию произойдёт за счёт сокращения численности госаппарата.
Хорошо, если это будет делаться действительно из сэкономленных средств, а не из бюджета. Потому что, несмотря на его профицитность, там почему-то все никак не находится средств на то, чтобы победить бедность. Однако на моей памяти все попытки сокращения чиновничьего аппарата заканчивались увольнениями исключительно уборщиц, буфетчиц и каких-то совсем уж низовых статистов, — приводит «Свободная пресса» мнение аналитика ГК ФИНАМ Алексея Коренева.
Ожидается 10-процентное сокращение численности сотрудников центральных органов исполнительной власти и 15-процентное — территориальных органов, пишет «Коммерсантъ».