Путин утвердил состав резерва управленческих кадров

Российский лидер Владимир Путин утвердил новый состав резерва управленческих кадров, которые находятся под покровительством президента страны. В его состав были включены 142 человека.
В пресс-службе Кремля уточнили, что в список вошли представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления и прочих организаций.
Ранее News.ru писал, что Путин положительно отреагировал на возможность организации в РФ так называемых центров мозговых штурмов для учёных мирового уровня. Такую идею высказал глава РАН Александр Сергеев.