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Путин утвердил состав резерва управленческих кадров

Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Российский лидер Владимир Путин утвердил новый состав резерва управленческих кадров, которые находятся под покровительством президента страны. В его состав были включены 142 человека.

В пресс-службе Кремля уточнили, что в список вошли представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления и прочих организаций.

Ранее News.ru писал, что Путин положительно отреагировал на возможность организации в РФ так называемых центров мозговых штурмов для учёных мирового уровня. Такую идею высказал глава РАН Александр Сергеев.


#россия #путин #ПРЕЗИДЕНТ #резерв
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