Путин утвердил состав резерва управленческих кадров

https://news.ru/storage/news/4f63efdbf87086692c8be88090841c43/70ba3ab7-af93-44d4-91ff-dfc9bc0633ba_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин утвердил новый состав резерва управленческих кадров, которые находятся под покровительством президента страны. В его состав были включены 142 человека.

В пресс-службе Кремля уточнили, что в список вошли представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления и прочих организаций.

Ранее News.ru писал, что Путин положительно отреагировал на возможность организации в РФ так называемых центров мозговых штурмов для учёных мирового уровня. Такую идею высказал глава РАН Александр Сергеев.