Путин утвердил критерии оценки губернаторов

https://news.ru/storage/news/88fab1e0530b60a5c788a58c9956bc0e/0d5a5ef4-db95-4c2e-8050-3ae28297aa3e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

Владимир Путин одобрил перечень показателей, по которым происходит оценка работы губернаторов. Новый список короче аналогичного, утверждённого в прошлом году.

Самым первым в перечне стоит пункт о доверии жителей к власти — главам регионов и президенту. Аналогичный показатель в 2017 году находился в конце списка. Тогда он звучал как «Оценка населением эффективности деятельности органов государственной власти».

В новой редакции не оценивается уровень преступности, количество столкнувшихся с коррупцией жителей, увеличение миграции, а также цена и качество жилищно-коммунальных услуг.

При этом появился пункт о качестве окружающей среды.

Оценки бедности населения, качества дорог, количества безработных и реальности покупки жилья остались без изменений. Новый текст опубликован на сайте президента.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил методики расчёта новых девяти показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. В перечень вошли отношение среднедушевых доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, отношение расходов населения на оплату услуг ЖКХ к стоимости набора потребительских товаров и услуг, объём инвестиций в основной капитал на душу населения.