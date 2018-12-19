USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,256 $   Brent55.76 $ Bitcoin4,022.37 $
МОСКВА-11°C13:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Путин утвердил критерии оценки губернаторов

Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Владимир Путин одобрил перечень показателей, по которым происходит оценка работы губернаторов. Новый список короче аналогичного, утверждённого в прошлом году.

Самым первым в перечне стоит пункт о доверии жителей к власти — главам регионов и президенту. Аналогичный показатель в 2017 году находился в конце списка. Тогда он звучал как «Оценка населением эффективности деятельности органов государственной власти».

В новой редакции не оценивается уровень преступности, количество столкнувшихся с коррупцией жителей, увеличение миграции, а также цена и качество жилищно-коммунальных услуг.

При этом появился пункт о качестве окружающей среды.

Оценки бедности населения, качества дорог, количества безработных и реальности покупки жилья остались без изменений. Новый текст опубликован на сайте президента.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил методики расчёта новых девяти показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. В перечень вошли отношение среднедушевых доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, отношение расходов населения на оплату услуг ЖКХ к стоимости набора потребительских товаров и услуг, объём инвестиций в основной капитал на душу населения.


#путин #губернаторы
самое читаемое
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО
политика
Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

читайте также
политика 18:03, 13 декабря 2018
Путин вызвал губернаторов на разговор
общество 18:06, 6 декабря 2018
Губернаторам присвоят «строительный KPI»
Это коснётся в первую очередь малых и средних игроков
экономика 17:57, 10 октября 2018
Оценка экономического положения банков станет жёстче
Это коснётся в первую очередь малых и средних игроков
Лента новостей
общество 13:04
Путин: за свои проступки люди должны отвечать везде
экономика 13:03
Банк России повысил курс доллара и евро
спорт 13:03
Россия закончила 2018 год на 48-м меcте в рейтинге ФИФА
политика 13:01
Совфед рекомендовал Ткачёва на пост замгенпрокурора РФ
спорт 13:01
Бё призвал Фуркада дождаться его победы в Кубке мира
происшествия 13:00
Якутский педофил совратил восьмилетнюю девочку
общество 12:57
Путин: постараемся восстановить Качинское лётное училище
политика 12:53
Путин: Украина хочет обострить ситуацию перед выборами
спорт 12:51
Отец Нурмагомедова назвал цену реванша с Макгрегором
общество 12:44
Уголовное наказание введут за обман при госзакупках
политика 12:42
Путин рассказал о ядерной войне
политика 12:41
США «испугаются» операции против РФ в Чёрном море
политика 12:40
Путин высказался о работе команды Медведева
экономика 12:33
Президент РФ считает повышение НДС правильным решением
политика 12:32
США могут поддержать своими кораблями провокации Киева
Другие новости
политика 13:01
Совфед рекомендовал Ткачёва на пост замгенпрокурора РФ
политика 12:53
Путин: Украина хочет обострить ситуацию перед выборами
политика 12:42
Путин рассказал о ядерной войне
политика 12:41
США «испугаются» операции против РФ в Чёрном море
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top