Путин утвердил критерии оценки губернаторов

Владимир Путин одобрил перечень показателей, по которым происходит оценка работы губернаторов. Новый список короче аналогичного, утверждённого в прошлом году.
Самым первым в перечне стоит пункт о доверии жителей к власти — главам регионов и президенту. Аналогичный показатель в 2017 году находился в конце списка. Тогда он звучал как «Оценка населением эффективности деятельности органов государственной власти».
В новой редакции не оценивается уровень преступности, количество столкнувшихся с коррупцией жителей, увеличение миграции, а также цена и качество жилищно-коммунальных услуг.
При этом появился пункт о качестве окружающей среды.
Оценки бедности населения, качества дорог, количества безработных и реальности покупки жилья остались без изменений. Новый текст опубликован на сайте президента.
Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил методики расчёта новых девяти показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. В перечень вошли отношение среднедушевых доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, отношение расходов населения на оплату услуг ЖКХ к стоимости набора потребительских товаров и услуг, объём инвестиций в основной капитал на душу населения.