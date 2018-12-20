Путин: Украина хочет обострить ситуацию перед выборами

https://news.ru/storage/news/278604ed70ed46b6c7d3c3fc49325c6e/107c934a-8d82-4da9-9a61-a6aa187396e7_850.jpg Senkar Tomas/CTK/Global Look Press

Президент России Владимир Путин высказался о провокации киевских властей в Чёрном море. По его словам, данный шаг рассчитан на обострение ситуации перед выборами.

При этом он подчеркнул, что подобные действия идут во вред украинской стороне.

«Провокация удалась с точки зрения повышения рейтинга Порошенко — с пятой строчки переместился на третью», — отметил российский лидер.

Путин заявил, что президент Украины Пётр Порошенко смог добиться своей цели за счёт интересов страны.

Как писал News.ru, ранее глава государства сообщил, что РФ достигла превосходства над остальными странами в разработках стратегических вооружений. По словам политика, современное общество всё чаще недооценивает последствия возможной ядерной войны. В мире наблюдается тенденция развала систем контроля над вооружением, что может привести к «горячим» глобальным конфликтам.