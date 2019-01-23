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Путин: «Турецкий поток» будут строить ударными темпами

Gazprom/Instagram.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что сухопутный участок «Турецкого потока» будет готов, как и планировалось, до конца нынешнего года. Данное заявление было сделано по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Рассчитываем, что работы по укладке сухопутной части трубопровода „Турецкий поток“ будут вестись такими же ударными темпами с тем, чтобы запустить газопровод, как и намечено, до конца текущего года», — рассказал Путин.

Российский лидер также сообщил, что обсудил с президентом Турции дополнительные меры по ликвидации деятельности террористических группировок на сирийской территории.

«В частности, говорили о том, как осуществляется российско-турецкий меморандум о создании демилитаризованной зоны в Идлибе», — добавил президент.

Ранее News.ru писал, что президент России встретился с премьером Японии. Они обсуждали возможность подписания мирного договора по Курильским островам. Трёхчасовые переговоры двух лидеров в очередной раз обошлись без сенсаций. Лидеры общались в формате «один на один». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не зафиксировали каких-либо изменений в позиции Токио по проблеме мирного договора.


#россия #владимирпутин #турция #РЕДЖЕПТАЙИПЭРДОГАН #встреча #турецкийпоток
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