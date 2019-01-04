Путин провёл телефонный разговор с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили двустороннюю повестку дня. В частности, лидеры подняли вопрос развития событий в Сирии с учётом заявленного США вывода войск.
Политики подчеркнули необходимость окончательного разгрома террористов, а также подтвердили приверженность политическому урегулированию ситуации в САР. Кроме того, Путин и Нетаньяху договорились укреплять координацию Израиля и РФ по военным и дипломатическим каналам.
В рамках беседы, которая состоялась по инициативе израильской стороны, Нетаньяху передал Путину соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что многоквартирный дом в Магнитогорске, пострадавший в результате взрыва бытового газа, в большей своей части безопасен для проживания. Об этом заявили в администрации города со ссылкой на экспертное заключение по диагностике постройки.