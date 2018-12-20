Путин связал появление санкций с могуществом России

https://news.ru/storage/news/5b96871148869ed4915f9821eb597e80/7e509de5-a74d-4853-929a-3058af3a4ddd_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

Санкции в отношении России связаны с ростом её могущества и конкурентоспособности, заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

По его словам, другие страны просто не хотят считаться с появлением «мощного, сильного игрока».

«Совсем ещё недавно думали, что страны такой больше нет, а оказывается, есть», — отметил российский лидер.

Как сообщал News.ru, ранее Путин рассказал о росте ВВП России в текущем году. По словам президента, за 10 месяцев 2018 года рост составил 1,7%. Он также добавил, что впервые с 2011 года фиксируется профицит бюджета на уровне 2,1%, а объём Фонда национального благосостояния увеличился на 22%.