Путин связал появление санкций с могуществом России

Санкции в отношении России связаны с ростом её могущества и конкурентоспособности, заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции.
По его словам, другие страны просто не хотят считаться с появлением «мощного, сильного игрока».
«Совсем ещё недавно думали, что страны такой больше нет, а оказывается, есть», — отметил российский лидер.
Как сообщал News.ru, ранее Путин рассказал о росте ВВП России в текущем году. По словам президента, за 10 месяцев 2018 года рост составил 1,7%. Он также добавил, что впервые с 2011 года фиксируется профицит бюджета на уровне 2,1%, а объём Фонда национального благосостояния увеличился на 22%.