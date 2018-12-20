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Путин связал появление санкций с могуществом России

Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Санкции в отношении России связаны с ростом её могущества и конкурентоспособности, заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

По его словам, другие страны просто не хотят считаться с появлением «мощного, сильного игрока».

«Совсем ещё недавно думали, что страны такой больше нет, а оказывается, есть», — отметил российский лидер.

Как сообщал News.ru, ранее Путин рассказал о росте ВВП России в текущем году. По словам президента, за 10 месяцев 2018 года рост составил 1,7%. Он также добавил, что впервые с 2011 года фиксируется профицит бюджета на уровне 2,1%, а объём Фонда национального благосостояния увеличился на 22%. 


#россия #путин #санкци
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