Путин проведёт первое совещание с правительством

Президент Владимир Путин проведёт первое в 2019 году совещание с членами правительства. Основной темой обсуждения станут приоритетные задачи в социальной-экономической сфере и меры по их реализации.
Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов. Встреча состоится 16 января, сообщили в пресс-службе российского лидера.
Ранее News.ru писал, что Путин подписал указ о создании компании по формированию системы обращения с ТБО «Российский экологический оператор». Управлять структурой поручено Министерству природных ресурсов и экологии.