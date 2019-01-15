Путин проведёт первое совещание с правительством

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Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства

Президент Владимир Путин проведёт первое в 2019 году совещание с членами правительства. Основной темой обсуждения станут приоритетные задачи в социальной-экономической сфере и меры по их реализации.

Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов. Встреча состоится 16 января, сообщили в пресс-службе российского лидера.

Ранее News.ru писал, что Путин подписал указ о создании компании по формированию системы обращения с ТБО «Российский экологический оператор». Управлять структурой поручено Министерству природных ресурсов и экологии.