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Путин согласился с заявлением Трампа по Сирии

Дональд Трамп Martin H. Simon/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин согласился с мнением главы Белого дома Дональдом Трампом по поводу окончательного разгрома «Исламского государства» (ИГИЛ) (организация признана террористической и запрещена в РФ) на территории Сирии, передаёт корреспондент News.ru с пресс-конференции политика.

«Мы добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на этой территории и нанесли серьёзные удары по ИГИЛ в Сирии <...> Несмотря на все противоречия, между нашими специалистами, и военными, и спецслужбами, и МИДами налажен достаточно конструктивный диалог по решению острых проблем борьбы с терроризмом на сирийской территории», — заявил глава государства.

19 декабря 2018 года Вашингтон распорядился полностью вывести войска США из САР. По предварительным данным, на территории Арабской Республики находятся около двух тысяч американских военнослужащих.

По мнению Путина, боевики могут покинуть Сирию и продолжить свою деятельность на территории Афганистана и в других «странах исхода».

Ранее News.ru сообщал о заявлении главы государства по поводу вероятного развязывания ядерной войны. Кремль достиг превосходства над остальными странами в разработках стратегических вооружений. Путин выразил надежду, что человечество сможет предотвратить войну с использованием атомных зарядов.


#дональдтрамп #путин
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