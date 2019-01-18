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Путин согласился отправить экспертов ФРГ на Азов

most. life/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила отправить немецких и французских специалистов в Керченский пролив, где в ноябре прошлого года за незаконное пересечение российской территории были задержаны украинские моряки.

С таким предложением политик обратилась к лидеру РФ Владимиру Путину в ходе переговоров на G20, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности: там лоцманская проводка присутствует и так далее. И президент Путин тут же согласился», — цитирует министра РИА Новости.

При этом глава ведомства отметил, что прошло уже больше месяца, но никакие эксперты так и не приехали.

Как писал News.ru, 25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу РФ, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения «агрессивной войны».


#путин #ФРГ #керченскийпролив
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