Путин сменил посла в ЦАР

https://news.ru/storage/news/f27723eef2b938648fe5de53e529d7ac/1754ed40-8d02-437d-89cd-41152c476bc1_850.jpg Zhang Naijie/Xinhua/Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал указ, который освобождает Сергея Лобанова от должности посла России в Центральноафриканской Республике.

Другим указом лидер государства назначил на эту должность Владимира Титоренко, следует из соответствующего документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее глава Министерства обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра заявила о том, что в Республике может появиться российская военная база. Она отметила, что министры начнут реализацию планов в случае принятия решения лидерами двух государств, писал News.ru.