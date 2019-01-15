Путин сменил посла в ЦАР

Президент Владимир Путин подписал указ, который освобождает Сергея Лобанова от должности посла России в Центральноафриканской Республике.
Другим указом лидер государства назначил на эту должность Владимира Титоренко, следует из соответствующего документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее глава Министерства обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра заявила о том, что в Республике может появиться российская военная база. Она отметила, что министры начнут реализацию планов в случае принятия решения лидерами двух государств, писал News.ru.