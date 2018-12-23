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Путин подпишет ряд поручений после пресс-конференции

kremlin.ru

политика [ версия для печати ]

Представитель президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин обсудил с премьером Дмитрием Медведевым вопросы, которые звучали на большой пресс-конференции. По итогам мероприятия глава государства составил список необходимых поручений, отметил пресс-секретарь.

Каждое такое событие для российского лидера заканчивается созданием подобного перечня, добавил он в эфире «России 1». Контроль за их выполнением лежит на администрации главы страны.

«В любом случае, любое подобное мероприятие завершается формулировкой перечня поручений, которые подписывает сам президент, и потом под контролем соответствующих подразделений администрации президента это всё выполняется», — сказал представитель Кремля.

Ранее News.ru писал, что издания других стран активно обсуждают прошедшую пресс-конференцию президента РФ. Большой интерес у журналистов вызвали ответы Путина, связанные с внешней политикой и международной обстановкой.

Мероприятие состоялось 20 декабря.


#путин #песков #прессконференция
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