https://static.news.ru/photo/9c8f9c9c-9a38-11e9-88d3-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин позитивно оценил развитие отношений с Египтом и заявил о планах вывести двусторонние связи на новый уровень. Об этом он заявил в ходе встречи с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси на саммите G20.

Отношения наши развиваются весьма энергично, в наших планах вывести двусторонние связи на новый, еще более продвинутый уровень. На это нацелен Договор о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве, который мы с Вами подписали в октябре 2018 года, — цитирует Путина ТАСС .

Российский президент также поблагодарил Абдель Фаттаха ас-Сиси, который является сопредседателем предстоящего саммита Россия — Африка в Сочи, за помощь в подготовке мероприятия. Путин выразил надежду, что стороны вместе поспособствуют новому импульсу развития отношений между РФ и африканскими государствами.

В свою очередь президент Египта отметил особую ценность отношений с Россией.

Мы всегда стремимся к сотрудничеству, к развитию партнёрства во всех сферах, особенно в экономическом секторе, в торговой области, а также в борьбе с терроризмом, — сказал Сиси.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал об итогах первого дня российского президента на G20 в Осаке. Так, Путин встретился с лидерами стран БРИКС, США и Великобритании.