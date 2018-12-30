Путин: Россия открыта к диалогу с США

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Президент США Дональд Трамп

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президента США Дональда Трампа.

«Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

В поздравительном послании Путин также подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стабильности и безопасности во всём мире.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели переговоры по телефону. Лидеры двух стран обсудили сирийский конфликт, планы США вывести свои войска из Сирии, а также ситуацию в Керченском проливе. Они поздравили друг друга с наступающим Новым годом и договорились продолжить диалог позднее.