Путин: РФ будет развивать военную базу в Таджикистане

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Российская Федерация будет развивать свою военную базу в Таджикистане из-за осложнения обстановки в соседнем государстве — Афганистане, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент News.ru.

«Мы считаем, что урегулирование может быть достигнуто только и исключительно путём договорённостей между сторонами политического процесса в самом Афганистане», — рассказал он.

Российский лидер выразил сомнение в способности Кабула контролировать хотя бы одну треть территории республики и стабилизировать политическую систему.

Ранее News.ru публиковал мнение главы государства о причинах антироссийских санкций. Экономическое давление связано с ростом могущества и конкурентоспособности державы.