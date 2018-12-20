Путин: РФ будет развивать военную базу в Таджикистане

Российская Федерация будет развивать свою военную базу в Таджикистане из-за осложнения обстановки в соседнем государстве — Афганистане, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент News.ru.
«Мы считаем, что урегулирование может быть достигнуто только и исключительно путём договорённостей между сторонами политического процесса в самом Афганистане», — рассказал он.
Российский лидер выразил сомнение в способности Кабула контролировать хотя бы одну треть территории республики и стабилизировать политическую систему.
Ранее News.ru публиковал мнение главы государства о причинах антироссийских санкций. Экономическое давление связано с ростом могущества и конкурентоспособности державы.