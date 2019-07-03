https://static.news.ru/photo/8adca00e-9d6b-11e9-ba2d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Штатную численность МВД России планируют увеличить до более чем 897 тысяч человек, следует из указа президента России Владимира Путина. Новые сотрудники должны усилить органы внутренних дел на Дальнем Востоке.

Согласно документу, предельная штатная численность полицейских составит 749 273 человека, а общее количество работников органов внутренних дел без персонала по охране и обслуживанию зданий достигнет 897 283 человек.

Подкрепление на Дальний Восток власти хотят направить в связи с ростом населения, образованием города Циолковский и сохранением имеющегося уровня преступности. Увеличение штата МВД обойдётся бюджету в более чем 27 млрд рублей, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Госавтоинспекция объявила о намерении создать рабочую группу, которая проанализирует и улучшит правила дорожного движения. Замглавы МВД Александр Горовой заявил, что не только у рядовых автомобилистов, но даже и у личного состава министерства возникают трудности с нахождением пунктов и подпунктов в тексте правил.