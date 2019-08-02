https://static.news.ru/photo/727f1ed8-b558-11e9-b07a-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin.ru

Протоколы, изменяющие устав и правовой статус Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ратифицированы. Соответствующие документы подписал президент Владимир Путин.

Федеральные законы о ратификации протоколов размещены на официальном портале правовой информации .

Один из протоколов, подписанный главами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана 8 ноября 2018 года, предусматривает, что в состав Совета коллективной безопасности входят руководители государств ОДКБ либо их премьер-министры.

Другой протокол изменяет устав организации, в части получения статуса наблюдателя при ОДКБ государствами, не являющимися членами организации, а также международными структурами.

Государства, не являющиеся членами ОДКБ, и международные организации могут получить статус партнёра.

Протокол об изменениях в соглашение о правовом статусе ОДКБ предлагает уточнить понятие «представители государств-членов», а также ввести должность постоянного и полномочного представителя при организации и должность заместителя её генсека.

Также протоколом предлагается установить привилегии и иммунитеты не только генеральному секретарю ОДКБ и членам его семьи, но и его заместителям и их родным в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Как писал News.ru, в начале июля президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и сотрудничество по линии ОДКБ.