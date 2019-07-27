https://static.news.ru/photo/d3af5684-b07e-11e9-8f5a-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин спускается под воду и поднимается в небо, чтобы на время позабыть земные проблемы.

На земле много проблем. Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться, - поделился президент.

Владимир Путин также отметил, что это способ лично оценить и понять труд людей, которые посвящают свою жизнь работе под водой и в небе, передаёт РИА Новости .

Я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь", - сказал лидер РФ после того, как совершил погружение в батискафе на дно Финского залива

Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива. В течение часа на аппарате C-Explorer 3 он осматривал затонувшую во время войны подлодку Щ-308 «Сёмга» и почтил память погибших подводников. Глубина погружения составила около 50 метров. Президент РФ подчеркнул, что это погружение оставит у него в памяти яркие впечатления, но не из-за батискафа, а из-за увиденного объекта. При этом он отметил, что не управлял судном. По его словам, при спуске аппарата поднялось облако ила, которое чуть позже осело, позволив разглядеть Щ-308, писал News.ru