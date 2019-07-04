https://static.news.ru/photo/3987ae02-9e87-11e9-8cde-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин с Папой Римским Франциском Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Президент Владимир Путин рассказал о своей встрече с папой римским Франциском. По его словам, они обсудили меры, направленные на защиту жителей Ближнего Востока.

Кроме того, глава государства пообщался с религиозным деятелем по поводу ситуации в Сирии. В рамках диалога он говорил о защите верующих христиан в этой стране, сообщает « Интерфакс ».

Важно, что позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается защиты традиционных ценностей, продвижения межрелигиозного, межцивилизационного диалога, — подчеркнул российский лидер на пресс-конференции, проведённой после его переговоров в Италии.

Как ранее сообщал News.ru, президент РФ Владимир Путин и папа римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обменялись подарками. Глава России передал понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского.