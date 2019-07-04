https://static.news.ru/photo/23c95678-9e2e-11e9-bedb-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин назвал особенными отношения России и Италии. По его словам, они сохранили высокий уровень в условиях антироссийских санкций и ответных мер.

Слова российского лидера приводит Corriere della Sera , корреспонденту которого тот дал интервью. Глава государства напомнил о нежелании ограничений экономических связей с итальянской стороной, однако подчеркнул, что принятые меры являлись реакцией, единственно возможной в сложившейся ситуации.

У нас не было желания расширять ограничения экономических связей с Италией. Но дело в том, что при принятии ответных мер — против введённых незаконных санкций — мы не могли действовать избирательно, потому что в противном случае столкнулись бы с проблемами во Всемирной торговой организации, — цитирует Путина итальянское издание.

Он также отметил, что «российские меры носят частичный характер» и в целом не мешают развитию двусторонних отношений.

При этом, как обращает внимание Nation News , президент выразил надежду на то, что в Европе возобладает здравый смысл. Инициатива в преодолении санкционной политики должна исходить от Евросоюза как главного организатора ограничений, подчеркнул Владимир Путин.

Ранее, как писал News.ru, глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер отметил положительную динамику в отношениях Евросоюза и России. По его мнению, это связано с отсутствием «инцидентов, которые бы отравляли атмосферу», таких, как дело Скрипалей, обвинения России в хакерской атаке на Организацию по запрещению химического оружия, инцидент с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе и других.