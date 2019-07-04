Президент Владимир Путин назвал особенными отношения России и Италии. По его словам, они сохранили высокий уровень в условиях антироссийских санкций и ответных мер.
Слова российского лидера приводит
У нас не было желания расширять ограничения экономических связей с Италией. Но дело в том, что при принятии ответных мер — против введённых незаконных санкций — мы не могли действовать избирательно, потому что в противном случае столкнулись бы с проблемами во Всемирной торговой организации, — цитирует Путина итальянское издание.
Он также отметил, что «российские меры носят частичный характер» и в целом не мешают развитию двусторонних отношений.
При этом, как обращает внимание
Ранее, как писал News.ru, глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер отметил положительную динамику в отношениях Евросоюза и России. По его мнению, это связано с отсутствием «инцидентов, которые бы отравляли атмосферу», таких, как дело Скрипалей, обвинения России в хакерской атаке на Организацию по запрещению химического оружия, инцидент с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе и других.