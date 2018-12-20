Путин рассказал о ядерной войне

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Президент России Владимир Путин

РФ достигла превосходства над остальными странами в разработках стратегических вооружений, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

По словам политика, современное общество всё чаще недооценивает последствия возможной ядерной войны, передаёт корреспондент News.ru. В мире наблюдается тенденция развала систем контроля над вооружением, что может привести к «горячим» глобальным конфликтам.

Российский лидер выразил надежду, что человечество сможет предотвратить войну с использованием атомных зарядов.

«А между тем, если не дай бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может и всей планеты», — подытожил главнокомандующий.

Ранее редакция сайта публиковала заявления главы государства по поводу экономического развития страны в 2018 году. Темпы роста цен превысят целевой ориентир Центробанка и достигнут 4,1−4,2%. Показатели бюджета выросли за 10 месяцев 2018 года на 1,7%.