https://static.news.ru/photo/92e44564-9914-11e9-afb1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Специалисты и советники из России недавно покинули Венесуэлу, но они могут вернуться, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

В Венесуэле нет российских войск, — сказал Путин в интервью Financial Times

Президент РФ подчеркнул, что российские специалисты находятся в Каракасе согласно двустороннему договору. Москва в соответствии с обязательствами обслуживает технику, которую продаёт, и обязана поддерживать её в рабочем состоянии, а также обучать специалистов.

Путин отметил, что Россия занимается продажей оружия так же, как и КНР, Великобритания, Франция и США.

Мы в Венесуэле ещё при Уго Чавесе продавали оружие, нормально продавали без всяких ограничений и без всяких проблем, делали это абсолютно легально, как положено в мире это делать, — сказал российский лидер.

Текст интервью опубликован на сайте Кремля. Владимир Путин ответил на вопросы редактора газеты Financial Times Лайонелы Барберы и главы московского бюро Генри Фоя в преддверии саммита G20.

Ранее посольство Российской Федерации в Каракасе заявило о завершении деятельности группы российских военных специалистов на территории Венесуэлы. Российские техники находились в стране с весны 2019 года на протяжении трёх последних месяцев. Они осуществляли техническое содействие, которое обеспечивает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, писал News.ru.