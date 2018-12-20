Путин рассказал о последствиях Brexit для России

https://news.ru/storage/news/6d9539bd1ad62636a367921966a0ed7d/7e70b694-4464-47a2-b3ad-55dd9d5ee706_850.jpg Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Выход Великобритании из Евросоюза не является делом России, заявил президент Владимир Путин. При этом он отметил, что последствия этого шага для РФ будут минимальными.

По его словам, Brexit отразится на всей европейской экономике, а на российской — «косвенно и опосредованно».

«Пускай они сами решают, это не наше дело. А то опять нас обвинят в чём-нибудь», — отметил Путин.

Однако он уточнил, что понимает позицию британского премьер-министра Терезы Мэй, так как после референдума она должна исполнять волю народа, иначе «это вообще не референдум».

Глава государства добавил, что отношения Москвы и Лондона зашли в тупик, однако выход из него — в интересах обеих стран.

Как сообщал News.ru, ранее Путин связал санкции в отношении России с ростом её могущества и конкурентоспособности. По его словам, другие страны просто не хотят считаться с появлением «мощного, сильного игрока».