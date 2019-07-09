https://static.news.ru/photo/0db1ed88-9955-11e9-9efd-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший американский президент Барак Обама не выполнил некоторые договорённости, которые касались Украины. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин.

Наши договоренности, которые были достигнуты в телефонном разговоре с Обамой, с американской стороны не были исполнены, — отметил президент РФ в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

Премьера ленты «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) состоялась на фестивале в итальянской Таормине. В новом фильме Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок рассказывают о политическом кризисе в Киеве.

Как ранее писал News.ru, на встрече Путина со студентами Уральского федерального университета глава государства осудил стремление некоторых стран «закрутить гайки» конкурентам. По его мнению, в условиях глобализации это губительно.