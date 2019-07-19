https://static.news.ru/photo/fa205bf4-aa63-11e9-86f1-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Скрипаль Фото: ukr.media/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну заявил, что понятия не имеет, где сейчас Сергей Скрипаль. Так глава государства ответил на вопрос о месте пребывания бывшего сотрудника ГРУ.

Запись беседы была сделана в рамках фильма «В борьбе за Украину», снятого американским режиссёром и показанного на телеканале «Россия 1» .

Понятия не имею. Он же шпион, он всё время прячется, — пошутил Путин.

Президент добавил, что сомневается в намерении британских спецслужб отравить Скрипаля.

Если бы хотели отравить, отравили бы, — сказал Путин.

Сложности в этом нет, добавил глава государства, особенно если Скрипаль находился в руках британцев.

Может быть, просто скандал нужен был, — предположил российский лидер.

Путин выразил большое сомнение в том, что Скрипаль мог что-то сказать СМИ: он «уже вышел из обоймы».

Ранее News.ru сообщал, что телеканал «112 Украина» принял решение не демонстрировать в эфире фильм американского режиссёра Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины». Международный редакционный совет порекомендовал отказаться от показа.