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Путин рассказал о пользе сотрудничества с КНР

Си Цзиньпин и Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Си Цзиньпин и Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Эффективное сотрудничество Москвы и Пекина положительно влияет на ситуацию во всём мире, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

Товарооборот между Кремлём и КНР приближается к отметке в $100 млрд, передаёт корреспондент News.ru. Глава государства одобрил также решения генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпина на внутриполитической арене.

«Я считаю, что для такой страны, как КНР с 1,3 млрд населения, очень важны стабильность и прогнозируемость, в том числе и во внутренней политике, включая и кадровую составляющую», — сказал Путин.

Уровень доверия между двумя державами достиг рекордных значений за последний год. Об этом говорит участие Народно-освободительной армии Китая в армейских учениях «Восток-2018» и «Мирная миссия — 2018».

Ранее News.ru публиковал заявление главы КНР Си Цзиньпина о ликвидации коррупции в стране. По его словам, чиновники придерживаются строгого внутрипартийного управления, очищения политической среды и твёрдого соблюдения дисциплины.


#россия #китай #путин #пекин
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