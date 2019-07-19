https://static.news.ru/photo/8c831502-aa66-11e9-a65b-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин и Оливер Стоун Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну пояснил, что конфронтация Ирана и США вызывает у РФ беспокойство. Интервью записано для фильма Стоуна, который 19 июля показал телеканал «Россия 1» .

По словам Путина, конфликт разворачивается вблизи российских границ. В него могут попасть некоторые страны, с которыми у России тесные и близкие отношения, — а это «дополнительные волны беженцев в большом количестве».

Это может нанести существенный ущерб мировой экономике и мировой энергетике, — пояснил российский лидер.

Ранее News.ru сообщал, что российский президент Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну заявил, что понятия не имеет, где сейчас Сергей Скрипаль. Так глава государства ответил на вопрос о месте пребывания бывшего сотрудника ГРУ.