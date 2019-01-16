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Путин рассказал об ожиданиях от российского правительства

kremlin.ru

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин посоветовал правительству РФ переходить от слов к практике для достижения реальных результатов в развитии страны. Итоги должны выражаться в делах и в восприятии людьми проделанной властью работы.

«Я вас призываю к тому, чтобы мы в начавшемся 2019 году перешли, еще раз я хочу подчеркнуть, к реальной практической работе с достижением тех практических результатов, которые мы сами считаем важнейшими для страны. Я хочу вам всем пожелать успехов, но рассчитываю на то, что эта работа будет напряженной и результативной», — цитирует политика РИА Новости.

Глава государства обратил внимание министров и высших чиновников на обеспечение роста производительности труда, привлечение капитала, прежде всего в виде частных инвестиций, а также на социальную сферу.

Ранее News.ru сообщил о поручении Путина Минфину и ЦБ отслеживать рост цен в стране. По данным Росстата, инфляция с начала года в РФ достигла 0,7%, а в годовом выражении составляет около 4,7%. По итогам 2018-го показатель равен 4,3%.


#россия #путин #правительство #кабмин
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