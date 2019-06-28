https://static.news.ru/photo/86481a56-9a63-11e9-bf81-fa163e074e61_1024.jpg Главы КНДР и РФ Ким Чен Ын и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин рассказал японскому премьеру Синдзо Абэ о переговорах с главой КНДР Ким Чен Ыном. В ходе совместной пресс-конференции с Абэ Путин сообщил, что особое место в актуальной повестке встречи российского и японского лидеров в субботу, 29 июня, было отведено положению дел вокруг Корейского полуострова.

Исходим из того, что ядерная и ракетная проблемы полуострова могут быть разрешены только мирными, политико-дипломатическими средствами, — цитирует Путина ТАСС .

Как ранее писал News.ru, российский президент выразил готовность обсудить ситуацию в регионе и поделиться впечатлениями от встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом он заявил на переговорах с южнокорейским коллегой на саммите G20 в Осаке.