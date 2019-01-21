Путин рассчитывает на помощь СП в реализации нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Счетная палата окажет существенную поддержку в реализации нацпроектов. Глава государства заявил об этом на встрече с главой СП Алексеем Кудриным.
Российский лидер напомнил Кудрину о его работе в правительстве и подготовке стратегического аудита.
«Думаю, что вам — человеку, который когда-то, будучи членом правительства, готовил подобные нацпроектам документы, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас в этом своем новом качестве, — не сложно будет смотреть на эффективность усилий государства по достижению этих целей», — сказал Путин на рабочей встрече с Кудриным.
Президент выразил надежду, что Счётная палата под руководством Кудрина окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов.
Ранее News.ru писал, что Россия примет в сентябре XXIII международный Конгресс ИНТОСАИ (организация счётных палат мира). Участие в мероприятии примут 850 человек.