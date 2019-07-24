https://static.news.ru/photo/50c69c50-ae30-11e9-bc92-fa163e074e61_1024.jpg Алмазбек Атамбаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: kremlin.ru

В Кремле российский лидер встретился с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Политики обсудили ситуацию в киргизской республики.

Я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем, — сообщил президент РФ.

Он отметил, что Бишкек является союзником Москвы, поэтому он призывает жителей киргизской республики объединиться вокруг действующего президента Соорнбая Жээнбекова, передаёт РИА Новости .

Бывшего киргизского лидера подозревают в нарушениях закона при перепрофилировании земель в Иссык-Кульской области, реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея

Как ранее писал News.ru, Госдепартамент США призвал сограждан временно отказаться от посещения ряда находящихся на южной окраине киргизской столицы сёл из-за напряжённой общественно-политической обстановки в этом районе, которая связана с лишением бывшего президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности.