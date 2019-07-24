В Кремле российский лидер встретился с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.
Политики обсудили ситуацию в киргизской республики.
Я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем, — сообщил президент РФ.
Он отметил, что Бишкек является союзником Москвы, поэтому он призывает жителей киргизской республики объединиться вокруг действующего президента Соорнбая Жээнбекова, передаёт
Бывшего киргизского лидера подозревают в нарушениях закона при перепрофилировании земель в Иссык-Кульской области, реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея
Как ранее писал News.ru, Госдепартамент США призвал сограждан временно отказаться от посещения ряда находящихся на южной окраине киргизской столицы сёл из-за напряжённой общественно-политической обстановки в этом районе, которая связана с лишением бывшего президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности.