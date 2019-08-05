https://static.news.ru/photo/8363f688-b783-11e9-b243-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности. Главной его темой стал односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ожидается, что в ближайшее время лидер сделает заявление по этому вопросу, сообщают в пресс-службе Кремля.

Также в рамках заседания обсуждались вопросы, связанные с ликвидацией последствий погодных явлений в Сибири и Иркутской области, актуальные вопросы социально-экономической повестки дня.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Штаты стали могильщиками ДРСМД. По его словам, вина за срыв соглашения полностью лежит на Вашингтоне и некорректно заявлять о том, что ответственность несёт и Россия тоже, писал News.ru.