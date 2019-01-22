Абэ пообещал «как следует» обсудить вопросы договора

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Владимир Путин и Синдзо Абэ

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась в Москве. Переговоры проходят в представительском кабинете первого корпуса Кремля в узком составе.

Главная тема — обсуждение перспектив заключения мирного договора, который страны не могут подписать со времён окончания Второй мировой войны.

Абэ в начале встречи заявил о развитии двустороннего сотрудничества стран и своём намерении «как следует» обсудить вопросы мирного договора.

Это уже 25-я по счету встреча Путина и Абэ. В предыдущий раз лидеры общались на саммите G20 в Аргентине 1 декабря прошлого года, а чуть ранее, в середине ноября, на полях Восточноазиатского саммита в Сингапуре. Именно там Путин и Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе совместной советско-японской декларации от 19 октября 1956 года, которая предполагает признание Токио итогов Второй мировой и суверенитета России.