Президент России Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, российский лидер примет участие в оперативном совещании с постоянным членами Совета безопасности страны.
Также, по словам представителя Кремля, у политика запланированы внутренние встречи, передаёт
Ранее News.ru писал, что Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС и сотрудничество по линии ОДКБ. Кроме того, они затронули тему подготовки заседания Высшего Евразийского экономического совета.