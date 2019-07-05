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Заседание Совета Россия — НАТО, ключевой темой которого станет ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), проходит в Брюсселе.

По словам чиновника в Альянсе, переговоры стартовали после полудня, как и планировалось. Они пройдут в формате постпредов, — отметил он. Чиновник уточнил, что главой заседания стал генеральный секретарь НАТО Йенс...