Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 17 июля, сообщили в пресс-службе лидера соседнего государства.

Мероприятие будет неформальным, передаёт ТАСС.

На следующий день политики примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух стран.

Ранее News.ru писал, что переговоры президентов Белоруссии и России, которые запланированы на Валааме, не будут носить тайного характера. Об этом заявил Александр Лукашенко, встречаясь с госсекретарём Союзного государства России и Белоруссии Григорием Рапотой.

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