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Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский может выйти на свободу в понедельник. Такое мнение озвучила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook. Сегодня в 16:15 в помещении Подольского райсуда (ул. Хорива, 21) состоится заседание по делу руководителя пропагандистского на территории Украины информагентства...