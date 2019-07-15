Президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 17 июля, сообщили в пресс-службе лидера соседнего государства.
Мероприятие будет неформальным, передаёт
На следующий день политики примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух стран.
Ранее News.ru писал, что переговоры президентов Белоруссии и России, которые запланированы на Валааме, не будут носить тайного характера. Об этом заявил Александр Лукашенко, встречаясь с госсекретарём Союзного государства России и Белоруссии Григорием Рапотой.