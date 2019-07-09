https://static.news.ru/photo/59d8ccbe-a25f-11e9-b995-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин и режиссёр Оливер Стоун Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отрёкся от обвинений во вмешательстве в американские выборы. Заявление об этом он сделал в ходе интервью, которое вошло в новый фильм режиссёра Оливера Стоуна.

Я и тогда не вмешивался, и сейчас не хочу вмешиваться, и в будущем не собираюсь, — сказал он

Премьера ленты «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) состоялась на фестивале в итальянской Таормине. В новом фильме Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок рассказывают о политическом кризиса в Киеве.

Ранее News.ru писал, что в фильме Стоуна Путин говорит о том, что сближение России с Украиной неизбежно, как неизбежно и строительство союзнических отношений между странами. Режиссёр и президент обсудили также инцидент в Керченском проливе.