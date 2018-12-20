Путин: продолжительность жизни в РФ «чуть-чуть» увеличилась

https://news.ru/storage/news/79e634edd9fca8e1460c10133e722094/caa7bbc6-a2c1-4a72-8aac-5519a41b00f3_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Продолжительность жизни россиян «чуть-чуть» увеличилась, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, передаёт корреспондент News.ru.

По словам главы государства, показатель достиг уровня в 72,9 года по итогам 2018 года. В 2017-м он составлял 72,7.

Политик отметил, что при этом размер средней страховой пенсии по старости в 2017 году составлял 13 тысяч 677 рублей, а в конце текущего увеличится до 14 тысяч 163 рублей.

Ранее News.ru публиковал заявление лидера о росте ВВП РФ и об уровне инфляции по итогам уходящего года. Бюджетные показатели выросли за 10 месяцев 2018 года на 1,7%, а уровень негативных процессов в экономике — на 4%.