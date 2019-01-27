Путин призвал хранить правду о блокаде Ленинграда

https://news.ru/storage/news/19d3719f2d80273afacd7bcb3c504eb7/eebc189a-666e-4985-b28f-21148d61ef27_850.jpg Elena Dunn/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал день снятия блокады Ленинграда выдающимся событием, которое навсегда останется в памяти россиян и всего мира. Также никогда не забудут преступление против человечности, «872 дня страшных, нечеловеческих испытаний», заявил глава государства в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

«Нет прощения нацистам, решившим сломить неприступный город циничным измором, осознанным истреблением мирных граждан», — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что ленинградцы в кольце блокады, в условиях голода и холода «трудились, сражались и думали о своих детях и внуках, сохранили для них культурные ценности и уникальные памятники», и призвал не допустить повторения таких преступлений.

«Мы, как и наши потомки, должны твердо стоять на защите памяти каждого, кто приближал Победу, памяти, которой завещано объединять народы, призывать людей к миру и справедливости», — заявил Владимир Путин.

Ранее президент возложил цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга в память 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Глава государства традиционно посетил братскую могилу, где похоронен его старший брат Виктор Путин, умерший в трёхлетнем возрасте в 1942 году от дифтерита. Затем президент прошёл по центральной аллее от Вечного огня к мемориалу «Родина-мать». Во время церемонии президента сопровождали временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и полпред главы государства в СЗФО Александр Гуцан.