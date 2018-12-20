Путин признал проблемы с исполнением нацпроектов

https://news.ru/storage/news/83247667594152f09e5e16ef11aa6189/daf9ea18-d831-4389-84de-c161b279dcbc_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин заявил о проблеме с контролем за исполнением нацпроектов. По его словам, особо остро вопрос стоит в регионах.

Он подчеркнул, что контроль должен быть действенным, а проводимые мероприятия — реалистичными.

«Там есть проблемы, это правда, но над этими проблемами мы сейчас и работаем», — сказал он.

Российский лидер добавил, что в настоящее время необходимо скорректировать ряд показателей по нацпроектам по предложению регионов.

Глава государства 20 декабря 2018 года проводит пресс-конференцию.

Как сообщал News.ru, ранее Путин заявил, что Россия нуждается в прорыве и прыжке в новый технологический уклад. По его словам, без этого у страны нет будущего.