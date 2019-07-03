https://static.news.ru/photo/752e2cc0-9d82-11e9-8eac-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин принимает верительные грамоты у 18 вновь прибывших иностранных послов. Церемония по традиции проводится Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Глава государства отметил важность и ответственность миссии дипломатов, которая заключается в содействии развитию отношений между их государствами и Россией.

Надеюсь, что вопросы продвижения политического диалога, экономических, гуманитарных и других связей будут постоянно находиться в поле вашего зрения, — подчеркнул он.

Путин также отметил, что российская сторона открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами на принципах равноправия и учёта интересов друг друга, а также невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения норм международного права.

Среди послов, которые вручают документы российскому лидеру, присутствуют представители Демократической Республики Конго, Белоруссии, Турции, Киргизии, Афганистана, Южной Кореи, Эфиопии и других стран, уточняет Nation News .

Ранее News.ru писал, что двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения планируется заключить в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Ватикан.