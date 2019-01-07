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Путин пригласил премьера Индии во Владивосток на ВЭФ

Владимир Путин и Нарендру Моди kremlin.ru

Владимир Путин и Нарендру Моди

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на Восточный экономический форум в качестве главного гостя. Он пройдёт во Владивостоке в сентябре 2019 года.

«Также было условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Подтвержден обоюдный настрой на наращивание взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и в решении других актуальных мировых проблем», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, в ходе разговора Путин пожелал успехов Моди в связи с приближающимися парламентскими выборами в Индии.

Ранее News.ru писал о том, что Индия станет страной — хозяйкой саммита «Большой двадцатки» в 2022 году. В связи с этим премьер-министр пригласил «лидеров всего мира» в Индию.


#ВЭФ #индия
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