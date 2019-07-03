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Президент России Владимир Путин в ходе саммита G20 в Осаке передал лидерам ряда стран официальные приглашения от своего имени на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Приглашения, в частности, получили канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, китайский лидер Си Цзиньпин и глава Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

Он добавил, что в ближайшее время приглашения будут направлены «в очень большое число столиц».

Как ранее писал News.ru, Путин заявил, что Россия серьёзно готовится к празднованию юбилея Победы. По его словам, запланирована масштабная программа торжеств.